¿Por qué los hermanos de Joan Sebastian no insistieron con la herencia? Esto contó Rosa Figueroa

Desde Juliantla, Guerrero, Rosa Figueroa da la cara por sus hermanos y aclara si ellos buscaron ser herederos de Joan Sebastian cuando se abrió la sucesión intestamentaria en 2015. Además, explicó por qué ya no insistieron legalmente para beneficiarse. ¿Por qué no acudió a Texas como testigo de Erika Alonso? Esto contó la hermana de Joan Sebastian.