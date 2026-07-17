“Se me hace absurdo": Emmanuel se queja del castigo que el Chef Diego Niño le puso en MasterChef 24/7 (VIDEO)
El Chef Diego Niño excluyó a Ixdit y Emmanuel de su clase, una decisión que no le gustó nada al cocinero, pues insiste que MasterChef 24/7 es para aprender.
El Chef Diego Niño condicionó a Ixdit y Emmanuel para que pudieran estar en su clase de MasterChef 24/7. El trato era que hicieran un inventario y limpiaran el cuarto frío en media hora, pero los cocineros tardaron casi dos horas en dejar todo impecable, por lo que ya no pudieron asistir a la lección de comida Tex-Mex. Esto ocasionó la molestia de Emmanuel, quien se sinceró con Claudia y le dijo que para él, este tipo de sanciones donde se priva del conocimiento al alumno son absurdas y realmente no dejan enseñanzas.