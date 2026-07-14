¿Reconciliación en puerta? ¡Así conmemoraron el decimoprimer aniversario luctuoso de Joan Sebastian!
Luego de que José Manuel y Zarelia Figueroa encabezaran la misa en honor a Joan Sebastian, rompieron el silencio sobre su hermana Juliana. ¿Todos reconciliados?
José Manuel y Zarelia Figueroa encabezaron, en Juliantla, la misa con la que recordaron el decimoprimer aniversario luctuoso de su padre Joan Sebastian. Entre otras cosas, José Manuel Figueroa explicó la ausencia de su hermana Marcelia y D’Yave. ¿Habrá pronta reconciliación con su hermana Juliana?