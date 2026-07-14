Luis gana el reto express con el Chef Édgar Núñez en MasterChef 24/7 y lanza advertencia: “A los que se portaron mal”

El que empezó la semana 9 de MasterChef 24/7 con el pie derecho fue Luis, pues no solo se convirtió en el ganador del Pin, sino que también arrasó en la prueba rápida que organizó el Chef Édgar Núñez. Esto significa que además de todos los beneficios a los que tendrá derecho por su victoria del lunes, también podría recibir una ventaja o sabotaje para el reto por la capitanía, así que adviritó que “será un espejo” y se portará de la misma forma en que lo han tratado a él.