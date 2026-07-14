¿Listo para un nuevo amor? Jorge D’Alessio aclaró si se borrará los tatuajes como lo hizo Marichelo

Luego de los videos filtrados donde se ve a Jorge D’Alessio besando a una mujer, el hijo de ‘La Leona Dormida’ aclaró las especulaciones. A partir de las especulaciones que desató el video, Jorge D’Alessio reveló si ya está listo para tener una nueva relación amorosa. ¿Jorge D’Alessio se quitará los tatuajes como lo hizo Marichelo? Esto reveló el cantante.