Tras el éxito obtenido, Alex Gou anuncia que Matilda continuará en octubre
¡Matilda para rato! Durante una función de esta primera etapa, Alex Gou anunció que debido al éxito, Matilda regresará a los teatros a partir de octubre.
Alex Gou anunció que Matilda continúa tras el éxito rotundo en teatro; así lo anunció durante una función de la puesta en escena de esta primera etapa y recordó los mejores momentos que ha vivido junto al elenco de el musical. Por su parte, Jaime Camil reconoció el liderazgo del productor y lo llenó de elogios.