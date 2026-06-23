Ixdit expone que le echaron un huevo a la bolsa para arruinar sus recetas de MasterChef 24/7 y toma drástica decisión

El caos se desató en MasterChef 24/7 con la desagradable broma que le hicieron a Ixdit al tomar su bolsa a escondidas y meterle un huevo crudo para que sus cosas se ensuciaran. Este gesto hizo enojar a la cocinera y le mostró a las cámaras todo el daño que le causaron, señalando que si bien todavía no sabe quién fue, tiene sospechosos en la mira. Aun así, aseguró que no está dispuesta a darles el gusto de verla enojada y le pidió a Luis que no divulgara nada con “Las Divas”.