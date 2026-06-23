"¡Manifiéstate!”, Flor Rubio envía contundente mensaje al novio de Daniela Parra de MasterChef 24/7

Luego de que Daniela fuera cuestionada por las lágrimas que ha derramado en MasterChef 24/7 y por su cercanía con Pablo en el reality, Flor Rubio le envió un contundente y sentido mensaje a Diego, novio de Daniela. ¡No pierdas detalle de los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 22 de junio 2026!