Luis se defiende en MasterChef 24/7 y asegura que nació con talento, pero la Chef Lili Cuéllar lo contradice (VIDEO)

Luis fue señalado por ser desordenado y no respetar las áreas comunes de MasterChef 24/7. Y si bien aceptó su culpa en el momento, el creador de “Notibola” se quedó con ganas de dar réplica y se animó a decir que no le molesta que lo vean de esta manera, pues al final de cuentas él considera que tiene talento y con eso basta. Lo que no se esperaba, es que la Chef Lili Cuéllar le llevaría la contraria al recordarle que esto no es suficiente para alcanzar la excelencia.