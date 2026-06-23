Luis se defiende en MasterChef 24/7 y asegura que nació con talento, pero la Chef Lili Cuéllar lo contradice (VIDEO)
Aunque había dicho que no le molestaba ser señalado como una persona desordenada, Luis mandó fuertes indirectas para sus compañeros de MasterChef 24/7.
Luis fue señalado por ser desordenado y no respetar las áreas comunes de MasterChef 24/7. Y si bien aceptó su culpa en el momento, el creador de “Notibola” se quedó con ganas de dar réplica y se animó a decir que no le molesta que lo vean de esta manera, pues al final de cuentas él considera que tiene talento y con eso basta. Lo que no se esperaba, es que la Chef Lili Cuéllar le llevaría la contraria al recordarle que esto no es suficiente para alcanzar la excelencia.