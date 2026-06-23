¡Tiene ángeles! Lucila Mariscal revela qué famosos la han apoyado económicamente
¿Julio Preciado y quién más? Lucila Mariscal, quien vive desde hace varios meses en la casa del actor, reveló qué famosos le han apoyado económicamente.
Aunque Lucila Mariscal vive en la casa del actor desde hace varios meses, reveló que no está sola y que recibe ayuda para solventar sus gastos. Esto contó de los apoyos económicos que ha recibido de Yuri y de Julio Preciado. Además, declaró que no recuerda a su papá debido al distanciamiento.