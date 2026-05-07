Alexis Ayala, furioso por rumores sobre la causa de su separación con Cinthia Aparicio. “La gente supone cosas erróneamente”
Alexis Ayala pide no generar ‘hate’ en contra de Cinthia Aparicio, a raíz de que se diera a conocer públicamente su ruptura. “Cuiden y respeten a una mujer”.
En un encuentro con la prensa, Alexis Ayala se incomodó ante los rumores que circulan sobre una supuesta causa de su separación con Cinthia Aparicio, atribuida a problemas de dinero y la venta de una casa. Esto dijo ante las cámaras de Venga La Alegría.