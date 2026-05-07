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Crónica del juicio de Paulina Rubio por la custodia de su hijo: las fuertes acusaciones de “Colate” en la audiencia

Estas fueron las declaraciones de “Colate”, en la penúltima audiencia del juicio que definirá la custodia del hijo que comparte con Paulina Rubio.

Nicolás Vallejo-Nágera, “Colate”, habló sobre el incidente en que su hijo, Andrea Nicolás, fue acusado de supuestamente haber cometido robo en un supermercado. Esto ocurrió en la penúltima audiencia del juicio contra Paulina Rubio por la custodia del menor.

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