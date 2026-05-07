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Meylin Zúñiga, pareja de Carín León, sufre FUERTE accidente y fractura. ¿Cuál es su estado de salud hoy, 7 de mayo?

Al terminar un evento privado Meylin Zúñiga, pareja del cantante Carín León, sufrió un fuerte accidente en un elevador y una fractura. Esto fue lo que le pasó.

Justo después de presentar en grande su nuevo material discográfico, al salir de un evento privado Carín León y su pareja, Meylin Zúñiga, se llevaron tremendo susto. Al terminar un evento privado ella sufrió un accidente y terminó con un tobillo fracturado.

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