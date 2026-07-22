¡Ana Bárbara mandó golpear a su papá! Así lo aseguró su padre Antero Ugalde y reveló quien tenía la tarea
En exclusiva, El papá de Ana Bárbara reveló que la cantante lo habría mandado golpear y, además de hablar fuerte de su hija, arremetió contra Ángel Muñoz.
Por primera vez y en exclusiva, Antero Ugalde puso fin a las especulaciones y reveló quien de su familia habría recibido órdenes de Ana Bárbara para golpearlo. También habló de la actitud que habría tenido la cantante con sus niñeras de sus hijos y dejó claro el concepto en el que tiene al novio de su hija Ana Bárbara.