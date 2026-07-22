"¡No estoy muerta de hambre!”, Laura Zapata responde a sus detractores y advierte que va con todo por la verdad contra Kunno

Así como Gerardo Rincón aseguró que defenderá a Kunno en la demanda que interpondrá Laura Zapata, la actriz hará lo mismo para corroborar que las autoridades no investigaron la línea de autosecuestro y así echar por tierra lo que el influencer aseguró en un reality. Además, Laura Zapata respondió a quienes aseguran que revivió lo de su secuestro para obtener ganancias económicas. Por su parte, Cristian de la Fuente mostró su apoyo a la consagrada actriz.