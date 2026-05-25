Nodal conquista Guadalajara, pero... ¿sin Ángela Aguilar?

Christian Nodal regresó a Guadalajara luego de lanzar su nuevo material discográfico. Llamó la atención del black out que luce en su brazo izquierdo, mientras que en su rostro muestra cada vez menos tatuajes. Además de dedicarle unas palabras a sus seguidores, invitó a Gera MX y Julión Álvarez. ¿Ángela Aguilar acompañó a su esposo a su concierto en Guadalajara? ¡Aquí las imágenes!