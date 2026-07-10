¡Así se vivió la Gran Final de El Torneo de la Alegría!

Aleida Núñez fue la madrina en la primera edición de El Torneo de la Alegría, donde Perrulfos FC y El Six FC dejaron todo en la cancha por presumir el importante título en sus vitrinas. La Gran Final de la exigente competición futbolera contó con la narración inigualable de Christian Martinoli. ¡Revive todas las emociones de la Gran Final de El Torneo de la Alegría!