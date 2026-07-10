¡El Favorito calienta el juego ante un ‘disminuido’ Pueblo! Revive el Sin Palabras completo
El Favorito y el Pueblo nos regalaron un juego trepidante, donde las emociones se desbordaron y se jugó cada punto al límite. ¡Revive el Sin Palabras completo!
El Pueblo se presentó en desventaja numérica para enfrentar al Favorito en el Sin Palabras, donde los ánimos escalaron tras una firme indicación de el juez del mejor juego del mundo mundial y las quejas constantes de Ricardo Casares y Kike Mayagoitia. ¡Revive el Sin Palabras completo!