¿Adri Toval y/o Ángel Muñoz enfrentarían consecuencias legales por los rumores de abuso de Antero Ugalde? Esto explicó Gerardo Rincón

Antero Ugalde, padre de Ana Bárbara, reveló en exclusiva para VLA cómo se entero de los señalamientos de Adri Toval, quien se basaría en información que según ella le habría compartido Ángel Muñoz, sobre un supuesto abuso a las hermanas menores de la cantante. Por su parte, Gerardo Rincón, el abogado que se habría ofrecido a llevar el caso de Antero Ugalde, explicó las consecuencias legales que podrían enfrentar Ángel Muñoz y Adri Toval.