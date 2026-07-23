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Bobby Larios muestra su lado más vulnerable y Azalia queda eliminada de Survivor México La Reliquia en Llamas

El tercer día se Survivor México La Reliquia en Llamas se vivió al límite y el reality entregó a su primera eliminada: Azalia. ¿Le faltó suerte? ¡Revive los mejores momentos!

El tercer día en la aventura de Survivor México La Reliquia en Llamas llevó las emociones al límite. Y es que Bobby Larios sacó su lado más vulnerable, Azalia desenmascaró a Sheila en el Concejo Tribal y momentos después, Azalia se convirtió en la primera eliminada del reality.

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