Bobby Larios muestra su lado más vulnerable y Azalia queda eliminada de Survivor México La Reliquia en Llamas
El tercer día se Survivor México La Reliquia en Llamas se vivió al límite y el reality entregó a su primera eliminada: Azalia. ¿Le faltó suerte? ¡Revive los mejores momentos!
El tercer día en la aventura de Survivor México La Reliquia en Llamas llevó las emociones al límite. Y es que Bobby Larios sacó su lado más vulnerable, Azalia desenmascaró a Sheila en el Concejo Tribal y momentos después, Azalia se convirtió en la primera eliminada del reality.