¿Daniela Parra es la que MENOS cocina en MasterChef 24/7? ¡Así lo sentenció Leslie Gallardo!

Eligen a Daniela Parra para quedar en el top 12 y Las Divas reaccionan sin filtros, Claudia y Lancer analizan la actitud de Antrax y mucho más en los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 22 de julio 2026. ¡Ojo al comentario de Leslie Gallardo sobre los dotes culinarios de Daniela Parra!