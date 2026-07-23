¿Daniela Parra es la que MENOS cocina en MasterChef 24/7? ¡Así lo sentenció Leslie Gallardo!
Luego de que Daniela Parra fuera elegida como parte del Top 12 en MasterChef 24/7, Leslie Gallardo compartió su postura sin filtros. Aquí los detalles.
Eligen a Daniela Parra para quedar en el top 12 y Las Divas reaccionan sin filtros, Claudia y Lancer analizan la actitud de Antrax y mucho más en los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 22 de julio 2026. ¡Ojo al comentario de Leslie Gallardo sobre los dotes culinarios de Daniela Parra!