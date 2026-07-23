"¡Me voy al equipo del Pueblo!”, Ricardo Casares sorprende en el Sin Palabras

Antes de que el Favorito y el Pueblo se enfrentaran en el mejor juego del mundo mundial, el Favorito pagó su castigo, donde Ricardo Casares sorprendió con un insólito mensaje. ¿Será que el conductor expresó sus verdaderos deseos aprovechando el castigo? ¡Revive todas las emociones del Sin Palabras del 23 de julio 2026!