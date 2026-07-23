¿Por qué ocurre y cómo se corrige el labio y paladar hendido?
El Dr. Rogelio Martínez Wagner detalló qué es el labio y paladar hendido, por qué ocurre y cuál es el tratamiento o cómo se corrige esta malformación congénita.
En el marco del Día Mundial y Nacional del Labio y Paladar Hendido platicamos con el Dr. Rogelio Martínez Wagner sobre esta malformación congénita que afecta a uno de cada 750 recién nacidos. ¿Qué es el labio y paladar hendido, por qué ocurre y cuál es el tratamiento? Esto detalló el especialista.