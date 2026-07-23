Resumen miércoles 22 de julio: ¡Revive lo mejor del miércoles! Desafíos, emociones y una despedida que marcó Survivor México La Reliquia en Llamas

Revive los momentos más impactantes del programa del miércoles 22 de julio de Survivor México La Reliquia en Llamas. En este episodio, los sobrevivientes enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su fortaleza física y mental, mientras la estrategia y las emociones comenzaron a definir el rumbo de la competencia. Además, la noche culminó con una despedida que dejó huella en la isla, demostrando que cada experiencia, victoria y derrota se convierte en un aprendizaje para quienes forman parte de esta exigente aventura. Un resumen imperdible con todo lo que marcó este intenso capítulo.