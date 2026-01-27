¿Fracaso? Ari Borovoy responde a los ‘haters’ del 90’s Pop Tour
El cambio de sede del 90’s Pop Tour no representa un fracaso como algunos ‘haters’ han señalado en redes sociales; así lo dejó claro Ari Borovoy, creador del concepto.
