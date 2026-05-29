¡Así respondió Diego Luna a las críticas de Hugo Sánchez hacia su nueva película México 86!

Diego Luna compartió cómo vivió el triunfo de su pareja Marina de Tavira, galardonada en Cannes con el premio de Mejor interpretación femenina por ‘Siempre Soy tu animal materno’. ¿Será que los hijos de Diego Luna seguirán sus pasos? Esto reveló el actor mexicano antes de pronunciarse sobre las críticas de Hugo Sánchez sobre su nueva película.