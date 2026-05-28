Benditas Mujeres: ¿Regresar con el ex es un error o una segunda oportunidad?
Entre confesiones y risas, las conductoras reflexionaron sobre las razones que llevan a muchas personas a regresar con una expareja.
En Benditas Mujeres las conductoras y nuestra invitada Tefi Valenzuela hablaron de las segundas oportunidades en el amor, y aunque algunas coincidieron en que la nostalgia, la costumbre o la química pueden influir en una reconciliación, también destacaron la importancia de priorizar el bienestar emocional.