"¡Estamos mal en todos los sentidos!”, Arleth Terán rompe el silencio sobre el proceso legal tras el robo a su casa

A casi un año de denunciar el robo a su casa, Arleth Terán rompe el silencio y revela en qué va el proceso legal. Pero lejos de esa pesadilla, comparte que su prioridad es formar a su hijo con valores, sensibilidad y amor por la cultura. ¿Será que el hijo de Arleth Terán seguirá sus pasos en la actuación? Esto reveló la actriz.