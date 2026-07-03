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"¡Estamos mal en todos los sentidos!”, Arleth Terán rompe el silencio sobre el proceso legal tras el robo a su casa

Arleth Terán no quita el dedo del renglón y comparte la pesadilla que vive en el proceso legal tras el robo a su casa. ¡Ojo a lo que reveló sobre el futuro de su hijo!

A casi un año de denunciar el robo a su casa, Arleth Terán rompe el silencio y revela en qué va el proceso legal. Pero lejos de esa pesadilla, comparte que su prioridad es formar a su hijo con valores, sensibilidad y amor por la cultura. ¿Será que el hijo de Arleth Terán seguirá sus pasos en la actuación? Esto reveló la actriz.

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