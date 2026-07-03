¡México ya le gana a Inglaterra! Checa este duelazo culinario de Fish & chips vs chilaquiles
Previo al México vs Inglaterra pusimos frente a frente a los mejores platillos de la gastronomía inglesa y mexicana: fish & chips vs chilaquiles. ¿Qué platillo se quedó con la victoria?
Porque el México vs Inglaterra no sólo se juega dentro de la cancha, pusimos frente a frente dos platillos tradicionales de cada país. El chef Marco Antonio Juárez presentó fish & chips, mientras que Rahmar se lució con unos chilaquiles con carne. ¿Quién se quedó con la victoria del reto culinario? ¡No pierdas detalle!