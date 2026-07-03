“Cualquiera puede decir lo que sea”, Adriana Barraza defiende a Carmen Salinas tras los señalamientos de rituales satánicos
Además de enviar un sentido mensaje a los damnificados de Venezuela, Adriana Barraza defendió a Carmen Salinas tras los señalamientos de rituales satánicos.
Adriana Barraza, quien interpretará a Carmen Salinas en la bioserie que se prepara sobre ella, defendió la memoria de la primera actriz de quienes aseguran que realizaba rituales satánicos. Luego de aclarar si ya se ha reunido con la familia de la fallecida actriz, Adriana Barraza envió un mensaje a los damnificados en Venezuela.