“No te había visto bien": Lancer recibe un piropo inesperado en MasterChef 24/7 y Michelle reacciona (VIDEO)

La clase especial con la Chef Natalia Santos en MasterChef 24/7 estuvo repleta de mucho aprendizaje y risas. Y uno de los momentos más divertidos llegó cuando la experta invitada pasó a la estación de Lancer para calificar su trabajo, describiéndolo como “precioso y hermoso”, para luego bromear con el cocinero diciéndole que no se refería solamente a la receta. Estas palabras no le fueron indiferentes a Michelle, quien de inmediato volteó a preguntar qué estaba pasando y se unió al juego diciendo que ella sabía muy bien que su pretendiente es atractivo.