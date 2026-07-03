¿¡Se casaron de Dubai!? Giovanni Medina comparte cómo va su relación con Irina Baeva

Giovanni Medina volvió a responder a Fátima Bosch tras las críticas por su declaraciones sobre temas jurídicos ‘delicados y turbios’. También le respondió a Bernardo Bosch, padre de la reina de belleza, quien aseguró que sus abogados están al tanto. ¿Por qué decidió Giovanni Medina hacer pública su relación con Irina Baeva? ¿Se casaron en Dubai? Esto compartió Giovanni Medina.