¡Así defendió Ernesto Laguardia a Juan Osorio tras ser acusado de deudor!

Tras la denuncia de Rafael Portillo, quien acusó a Juan Osorio de no haberle devuelto su inversión en Aventurera, Ernesto Laguardia fijó su postura y salió en su defensa. Además, el actor y conductor reveló el nuevo proyecto con el que busca compartir el secreto que lo ha mantenido como todo un galán. ¿Será que ya piensa en alguna cirugía estética? Así contestó Ernesto Laguardia.