Belinda defiende a Selena Gomez tras las críticas de Eugenio Derbez.

Luego de que Eugenio Derbez, durante una entrevista, definiera como “indefendible” la actuación de Selena Gomez en “Emilia Pérez”, asegurando que al no entender bien el español no pudo darle la intención correcta a su personaje, Belinda sale en su defensa.

Belinda publicó en sus historias de Instagram un texto en el que reprocha las críticas hacia Selena y también le demuestra su apoyo, además de puntualizar la importancia de valorar el trabajo de otras personas, en lugar de emitir juicios negativos:

“Me parece lamentable que se expresen con esa frialdad del trabajo y el esfuerzo de una mujer tan talentosa y admirable como Selena Gomez. Hay que ser un poco más empáticos con los comentarios que se hacen, ya que pueden dañar los sentimientos de las personas”, explicó la intérprete de “Lo Siento”.

“A mí me encantó la película y su actuación. Ojalá las redes sociales se utilizaran para críticas constructivas y no destructivas. A lo mejor no te llega este mensaje, pero felicidades por todo lo que has logrado en tu carrera. Habemos miles de millones de personas que amamos todo lo que haces. Eres una reina”, agregó.

Cabe mencionar que, aunque no mencionó a Derbez, el texto fue una respuesta directa a los comentarios que el comediante realizó y que han generado gran polémica. Pero quien sí le contestó a Eugenio fue Selena Gomez: “lo siento, hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no quita cuánto trabajo y corazón le puse a esta película”.