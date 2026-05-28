Benditas Mujeres: Anécdotas, curiosidades y más sobre El Vuelo, la reciente novela de Christel Guczka

Esmeralda Ugalde recibió a Christel Guczka, quien nos contó todos los detalles de El Vuelo, su más reciente libro donde, de la mano de ‘Tiba’, propone un viaje por los duelos y la esperanza. Entre otras cosas, Christel nos contó la relación de su bisabuelo y el Teatro Principal de la Ciudad de México, anécdotas que son retomadas en El Vuelo. ¿Cuál es el mensaje que buscó transmitir Christel Guczka en su reciente novela? ¡Checa todo lo que nos contó!