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Benditas Mujeres: ¿Por qué si nos amamos chocamos tanto con mamá?

En este día especial donde se celebra a la mamá las benditas mujeres ponen a discusión cómo nuestra madre es el ser que más amamos pero a la vez es con la que tenemos mayores diferencias.

En Benditas Mujeres las conductoras y nuestro invitado Alejandro Herrera hablan en este día especial que se celebra el Día de las madres sobre las diferencias que siempre existen entre hijos y madres, ya que, a pesar de que nos amamos siempre chocamos ¿será realmete porque ellas tienen bien desarrollado ese instinto de mamá? descúbrelo en la emisión de hoy.

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