“El amor te está cambiando": Jazmín le hace una observación a Lancer y agradece a Michelle por esta razón
Los cocineros de MasterChef México 2026 comienzan a notar cambios en su compañero.
Mientras comían, previo al jueves de mandiles negros en MasterChef 24/7, Jazmín le hizo una observación a Lancer y agradeció a Michelle. De acuerdo con la cocinera de Nayarit, su compañero ha cambiado desde que está más cerca de la concursante de Coahuila y ahora convive más. “El amor te está cambiando”, añadió.