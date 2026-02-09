¡Así brilló Itatí Cantoral durante un comercial en el Super Bowl 2026!

Itatí Cantoral sorprendió al aparecer en un comercial durante el Super Bowl 2026 reviviendo a su icónica villana. Y, mientras su imagen da la vuelta al mundo, la actriz le aplaude a Bad Bunny por alzar la voz por los latinos. ¡Checa lo que contó tras compartir créditos con Melissa McCarthy! ¿Será que Itatí incursiona en Hollywood?