inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Así brilló Itatí Cantoral durante un comercial en el Super Bowl 2026!

Itatí Cantoral sorprendió en el Super Bowl 2026 reviviendo a su icónica villana y, mientras su imagen da la vuelta al mundo, la actriz le aplaude a Bad Bunny por alzar la voz en favor de los latinos.

Videos,
Venga La Alegría

Itatí Cantoral sorprendió al aparecer en un comercial durante el Super Bowl 2026 reviviendo a su icónica villana. Y, mientras su imagen da la vuelta al mundo, la actriz le aplaude a Bad Bunny por alzar la voz por los latinos. ¡Checa lo que contó tras compartir créditos con Melissa McCarthy! ¿Será que Itatí incursiona en Hollywood?

Videos