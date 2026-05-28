¡En alerta! Gaby Platas revela sus impresiones tras los perturbadores video de Paco de la O

Gaby Platas reaccionó a los recientes videos que su exesposo Paco de la O publicó en sus redes sociales, donde se le nota alterado y enciende las alarmas por su estado de salud mental. Además, la actriz confesó que, a pesar de contar con medidas de protección, se mantiene alerta ante el comportamiento de su exesposo. Este fue el mensaje que envió a Malu Carreras, también expareja de Paco de la O.