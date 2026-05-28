¿Desilusionado? Enrique Guzmán rompió el silencio sobre los rumores de embarazo de Frida Sofía

Enrique Guzmán se pronunció sobre los rumores del posible embarazo de su nieta Frida Sofía, luego de que Alejandra Guzmán confesara que podría convertirse en abuela. ¿Enrique Guzmán estaba entusiasmado con la idea de que creciera su familia? Esto confesó el consagrado cantante antes de reaccionar a la posible venta de la casa de Silvia Pinal.