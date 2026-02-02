Búlgaros: ¿qué son, cómo conservarlos y cómo prepararlos?

Los búlgaros son una opción natural para mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmunológico, pero ¿qué son los búlgaros y por qué se consideran probióticos? Así nos lo compartió la Dra. Yolanda Guerrero Ponce, especialista en nutrición renal y pediátrica. ¡Así puedes preparar los búlgaros!