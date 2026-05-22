¡Luis Miguel otra vez en el ‘ojo del huracán’! ¿Quién es y qué pruebas tiene Edith Sánchez?
Un diario español publicó que una exempleada de Luis Miguel lo acusa de no haberla liquidado tras 25 años de trabajo. Aquí la historia de Edith Sánchez y ‘El Sol’.
Un importante diario español publicó la historia de Edith Sánchez, quien exige una liquidación por 25 años de trabajo con Luis Miguel. ¿Cómo llegó a trabajar Edith con ‘El Sol’? ¿Cuáles son las pruebas que presentó Edith? Aquí la historia completa de lo que publicó El País sobre Edith Sánchez y su supuesto vínculo laboral con Luis Miguel.