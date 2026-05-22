¡Luis Miguel otra vez en el ‘ojo del huracán’! ¿Quién es y qué pruebas tiene Edith Sánchez?

Un importante diario español publicó la historia de Edith Sánchez, quien exige una liquidación por 25 años de trabajo con Luis Miguel. ¿Cómo llegó a trabajar Edith con ‘El Sol’? ¿Cuáles son las pruebas que presentó Edith? Aquí la historia completa de lo que publicó El País sobre Edith Sánchez y su supuesto vínculo laboral con Luis Miguel.