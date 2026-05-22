¡Todo un fan! Fher de Maná ‘se coló' en el álbum en vivo de Dua Lipa y su reacción es imperdible
Luego de que Dua Lipa publicara su álbum ‘Live From Mexico’, Fher de Maná reaccionó al enterarse que su aparición está incluída en el material. ¡Imperdible!
Así reaccionó Fher de Maná tras enterarse de que el instante en que Dua Lipa lo invitó a cantar “Oye Mi Amor” quedó incluído en el albúm en vio ‘Live From Mexico’. Entre otras cosas, el vocalista de Maná compartió lo que este tema significa para la banda originaria de Guadalajara.