¡Paty Cantú alza la voz por la salud mental y la música!
Paty Cantú compartió cómo ha cambiado su vida a partir de sus padecimientos de la tiroides y alzó la voz por la salud mental y la música. Aquí los detalles.
Paty Cantú ha demostrado que no teme mostrarse vulnerable ante sus fans hablando de temas que han marcado su vida como el hipotiroidismo, condición que dio a conocer hace algunos años. Además, la cantante aseguró que esta experiencia le ha dejado grandes aprendizajes. ¡Ojo a lo que compartió sobre la salud mental y su música!