Calendario escolar 2026-2027: vacaciones, días feriados, inicio de clases y más; explicado Con Peras y Manzanas
El sismo con epicentro en Chiapas, el estudio del INEGI y el calendario escolar oficial 2026-2027 (vacaciones, feriados y más); explicado Con Peras y Manzanas.
El sismo de esta mañana con epicentro en Chiapas, el estudio del INEGI que califica la felicidad de los mexicanos y el calendario escolar que publicó la SEP para el ciclo escolar 2026-2027; todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.