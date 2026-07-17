"¡Nunca se planeó nada!”, Litzy rompe el silencio, en exclusiva, sobre su boda con el chef Poncho Cadena
Además de compartir que sueña con convertirse en madre, Litzy aclaró los rumores sobre su boda con el chef Poncho Cadena. ¡Ojo a cu compromiso del 2 de agosto!
Litzy aclaró cómo van los planes para llegar al altar con el chef Poncho Cadena y pone fin a los rumores. Además, reveló que el sueño de convertirse en mamá sigue más vivo que nunca y presumió la gran complicidad que tiene con los hijos del chef. ¡Ojo a la gran causa que apoyará la cantante y actriz este 2 de agosto!