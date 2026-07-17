Chef Diego Niño de MasterChef 24/7 comparte el mejor TRUCO para desmenuzar carne con tenedores: rápido y fácil

Para que las recetas deliciosas no siempre hay que pasar horas cocinando, en especial si se recurre a los secretos de los expertos que ayudan a optimizar tiempo y mejorar los procesos. Por ejemplo, el Chef Diego Niño le enseñó a los cocineros de MasterChef 24/7 que se pueden usar dos tenedores para ir desmenuzando la carne y que quede lista para sumarla a los platillos.

