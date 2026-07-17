¡No fue de Eugenio! Aislinn Derbez revela de quién heredó su talento
Tras revelar de quién heredó su talento como actriz, Aislinn Derbez compartió cómo se sintió en ‘Hasta el Fin del Mundo’, su primer película como productora.
Aislinn Derbez asegura que su faceta más dramática no es casualidad y revela de dónde heredó ese talento que muestra en ‘Hasta el Fin del Mundo’, la cinta que fue grabada hace dos años y que alcanzó a compartir con su fallecida madre. ¿Cuál fue su experiencia como productora? Esto contestó la hija de Eugenio Derbez.