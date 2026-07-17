¡No fue de Eugenio! Aislinn Derbez revela de quién heredó su talento

Aislinn Derbez asegura que su faceta más dramática no es casualidad y revela de dónde heredó ese talento que muestra en ‘Hasta el Fin del Mundo’, la cinta que fue grabada hace dos años y que alcanzó a compartir con su fallecida madre. ¿Cuál fue su experiencia como productora? Esto contestó la hija de Eugenio Derbez.