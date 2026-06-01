¿Luis Miguel y Yuri preparan dueto? La cantante veracruzana aclaró los rumores

Yuri respalda el papel que ha hecho Verónica Castro como mamá de Cristian Castro, a quien en las últimas semanas, le ha llamado la atención por enamoradizo. Por otro lado, la cantante veracruzana, se pronunció sobre las posibilidades de grabar un dueto con Luis Miguel. ¡Ojo a la ovación que Yuri recibió durante un festival de radio!