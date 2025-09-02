"¡Da pena ajena!”, Carlos Cuevas asegura estar preocupado por la salud de su hermana Aída tras sus declaraciones
Tras las declaraciones de su Aída Cuevas, Carlos Cuevas aseguró que está preocupado por la salud de su hermana y resaltó que su hermana estaría pagando un karma. ¿Habrá reconciliación entre los hermanos Cuevas?
